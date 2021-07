Vielle-Aure Vielle-Aure Hautes-Pyrénées, Vielle-Aure Festival Petites Eglises de Montagne « Duo Chant et Guitare » – Vielle Aure Vielle-Aure Vielle-Aure Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Festival Petites Eglises de Montagne « Duo Chant et Guitare » – Vielle Aure 2021-07-16 21:00:00 VIELLE-AURE Eglise

En raison du contexte sanitaire, nous avons mis en œuvre les modalités pratiques suivantes. Nous vous remercions de bien vouloir les respecter. Réservations obligatoires auprès de l'Office de tourisme de Saint-Lary Soulan (05 62 39 50 81) ;

port du masque obligatoire dans les églises ;

pas d’entracte pendant les concerts ;

sortie des églises organisée.

les concerts sont toujours en libre participation mais l'assistance dans les églises étant limitée du fait des jauges en vigueur, nous comptons sur votre générosité vis à vis des musiciens. Le premier concert, par le duo Ghaly-Saltiel, en l'église de Vieille-Aure : « Airs d'opéras et d'ailleurs », nous permettra d'entendre la toute jeune soprano Elisabeth Ghaly en classe terminale du Conservatoire de Toulouse, accompagnée par le brillant guitariste Olivier Saltiel de Narbonne. Le programme éclectique nous conduit du grand opéra de Bellini aux mélodies typiques de Falla et Villa-Lobos, avec entre autres des chants séfarades et un clin d'œil un brin jazzy à Gershwin +33 5 62 39 50 81

les concerts sont toujours en libre participation mais l'assistance dans les églises étant limitée du fait des jauges en vigueur, nous comptons sur votre générosité vis à vis des musiciens.

