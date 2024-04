Festival Petite Marée 2024 Brest, vendredi 5 avril 2024.

Festival Petite Marée 2024 Brest Finistère

Avant de devenir papillon, la chenille se nourrit. Ici, elle se nourrit d’histoires, de comptines et de mini-récits pour découvrir le monde avant de prendre son envol ! Le festival Petite Marée vous invite à venir partager des moments d’émerveillement avec les tout-petits, découvrir les premières histoires, aller pour la toute première fois au spectacle. Voici des histoires pour bercer, gigoter, rire, chanter, s’amuser, rêver et frissonner un peu aussi. Le monde est plein de mystère, il est plein de surprises et de rencontres. Autour de petites formes poétiques, contées, chantées, mimées et rythmées, autour de choses à toucher, autour de langues étrangères et de signes qui racontent, les tout-petits découvrent de multiples facettes du monde.

Et parce qu’il est important de raconter des histoires à nos enfants, ces histoires sont à vous maintenant !

Manifestation organisée par l’association ADAO (Association pour le Développement des Arts de l’Oralité) en partenariats avec la Ville de Brest, le Conseil Départemental du Finistère, la Région Bretagne et les communes de la métropole.

Six artistes, une dizaine de spectacles différents donnés à Brest, sur la métropole. Avec le Festival Petite Marée, ouvrez grand vos oreilles et celles de vos bouts de chou de 0 à 5 ans.

Informations pratiques

En raison d’un nombre de places limité, il est indispensable de réserver ses places pour chacune des séances, même pour les spectacles gratuits.

Les réservations sont à effectuer auprès des structures accueillantes dont les coordonnées figurent dans le calendrier des marées.

Programme détaillé sur le site du festival .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-13

Brest

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Festival Petite Marée 2024 Brest a été mis à jour le 2024-04-06 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole