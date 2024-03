Festival Pete the Monkey Saint-Aubin-sur-Mer, jeudi 11 juillet 2024.

12ème édition du festival « Pete the Monkey »

3 JOURS DE PARTAGE POUR LES PETITS ET LES GRANDS

Depuis 2012, le petit village de Saint-Aubin-sur-Mer (76) est réveillé par une jungle abracadabrante de grands enfants célébrant l’été par des sons palpitants, des performances renversantes, des rencontres émoustillantes…

Taquinant le bon vieux bal du 14 juillet, le festival Pete the Monkey est devenu en quelques années un rendez-vous immanquable pour des milliers de festivalier.e.s !

C’est à la fois l’occasion de décompresser dans une Normandie idyllique entre galipettes dans les champs de blés et plongée dans la mer et de s’abreuver de génie artistique en découvrant les dernières pépites de la scène musicale et autres créations.

UN TREMPLIN ARTISTIQUE DÉFRICHEUR DE TALENTS

Pete the Monkey sélectionne minutieusement les artistes les plus prometteur.euses afin d’offrir un line-up aussi excitant que surprenant. Quelque soit la popularité ou le style, la priorité est donnée à la qualité et la puissance de la proposition artistique.

Billetterie (limitée) sur https://petethemonkeyfestival.org/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11

fin : 2024-07-13

Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie

L’événement Festival Pete the Monkey Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre