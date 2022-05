Festival Pestakoparc 2022 Fécamp, 4 juin 2022, Fécamp.

Festival Pestakoparc 2022 Fécamp

2022-06-04 – 2022-06-05

Fécamp Seine-Maritime

Art en Sort propose pour la 6ème édition de son festival de musique Pestakoparc de la musique et des animations pour les enfants, mais aussi des spectacles.

Au programme ?

– Spectacles de Petit Pyl et Tropical Joe – Ego le Cachalot – Romain Reno, venant des amis de Cabarescale – Boule.

– Pique-nique en musique avec la compagnie Les Lardons

– Animation par la compagnie havraise La Belle Envolée

– Hommage à François Béranger par Sanseverino

– Boum de clôture avec DJ Moules Frites

Le Samedi 4 et le Dimanche 5 Juin (dès 11h le samedi)

Terrain herbeux du Précieux-Sang – 76400 FÉCAMP

Renseignements et réservations depuis le site Internet d’Art en Sort et sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/art-en-sort/evenements/pestakoparc-6-jeune-public-samedi

Tarifs : Le samedi : 5 €. Le dimanche : 10 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.

+33 7 68 83 03 27 http://www.artensort.com/

Fécamp

