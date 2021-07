Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines FESTIVAL PERSPECTIVES : DAD IS DEAD Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

FESTIVAL PERSPECTIVES : DAD IS DEAD 2021-07-31 20:00:00 – 2021-07-31 21:00:00 rue du Maire Massing Scène de l'Hôtel de Ville

Sarreguemines

Sarreguemines Moselle Nouveau Cirque, théâtre.

Ils sont deux sur un seul vélo, à converser tranquillement. Les très bavards Arnaud Saury et Mathieu Despoisse tournent en rond, littéralement et inlassablement. Ils s’emploient à des figures acrobatiques l’air de rien, tout en parlant mariage pour tous(tes), bananes fair trade et identité sexuelle. Tout un programme ! Avec ironie et beaucoup d’esprit, ils interrogent les limites de l’action militante et la volonté de construire le monde à son image. Entre les deux complices, les désaccords sont nombreux, la recherche d’équilibre est permanente. Une discussion de haut vol, d’une pertinence redoutable et d’un humour décapant. Pierre Plachenault dernière mise à jour : 2021-07-08 par

