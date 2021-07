FESTIVAL PERSPECTIVES : CONGÉS PAYÉS Sarreguemines, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Sarreguemines.

FESTIVAL PERSPECTIVES : CONGÉS PAYÉS 2021-07-31 18:30:00 – 2021-07-31 19:30:00 rue Cazal Casino des Faïenceies

Sarreguemines Moselle Sarreguemines

EUR

Théâtre d’objets, musique live.

Eté 1936, c’est la ruée vers la mer, la montagne, les rivières : ce sont les premiers congés payés pour les Français(es) ! A partir d’images d’archives glanées au fil de leurs recherches, Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet ravivent ces souvenirs heureux. Tour à tour dessinateurs-bruiteurs, hommes-orchestres-projectionnistes ou conteurs-accessoiristes, ils sont deux à composer une superbe partition pour quatre mains. Les sons et les images se croisent, s’entremêlent et se répondent. Les surprises sont nombreuses et l’amusement est grand. Congés payés est une pièce courte, qui fait rire et émeut, un brin nostalgique et d’une originalité folle. A découvrir absolument.

info@festival-perspectives.de +49 681 5011463 https://www.festival-perspectives.de/

Jean-Marc Besenval

dernière mise à jour : 2021-07-08 par SARREGUEMINES TOURISME