Festival Perform Vertheuil, 20 août 2021, Vertheuil.

Festival Perform 2021-08-20 19:00:00 – 2021-08-21 00:00:00

Vertheuil Gironde Vertheuil

En plusieurs événements, cette manifestation pensera les limites sous toutes leurs formes. Les artistes accueillis mettront la performance à l’honneur en traversant ce qu’elle défend dans l’art contemporain, en représentant ses échos dans les arts vivants et ceux qui parcourent l’art numérique.

Cette année 2021, la volonté de faire bouger les lignes entre générations, villes et campagnes, nature et culture s’exprime dans une thématique qui porte sur la question des limites.

Restauration sur place gratuite sur réservation

+33 6 79 30 41 23

sarah trouche

