Festival Perform au domaine de Nodris, 19 août 2022, .

Festival Perform au domaine de Nodris

2022-08-19 09:00:00 – 2022-08-20

Le Festival Perform est un ensemble de manifestations visant à se questionner sur la performance artistique sous toutes ses formes. Plus d’une vingtaine d’artistes et de compagnies de danses internationales et locales sont attendues.

