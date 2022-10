Festival Perform 4 : Les formes du Vivant. Festival de formes courtes performatives Vertheuil, 18 août 2023, Vertheuil.

Festival Perform 4 : Les formes du Vivant. Festival de formes courtes performatives

Domaine de Nodris rue du Maquis Vertheuil Gironde rue du Maquis Domaine de Nodris

2023-08-18 – 2023-08-18

rue du Maquis Domaine de Nodris

Vertheuil

Gironde

EUR 0 Vous êtes convié·e·s à un dîner performatif en compagnie des artistes. Il est offert par la cie Winter Story in the Wild jungle par les productrices et par les producteurs du Médoc : Château d’Arsac, Médoc vignoble et les domaines Fabre. Ce repas convivial fraternel offert (places limitées) vous permettra d’échanger avec les artistes et amis sur la soirée à venir. Pendant le temps du repas, vos enfants pourront participer à un atelier adapté aux jeunes qui leur permettra de découvrir simplement et de manière ludique ce qu’est la performance. Rassasiés, partez à la découverte de performances courtes (moins de 30 minutes chacune) proposées par les artistes invités. Laissez-vous guider dans la nuit par des néons colorés qui vous mèneront à la frontière entre arts visuels et plastiques, arts vivants (danse, musique, théâtre, etc.) et art numérique.

+33 6 79 30 41 23

Sarah Trouche

rue du Maquis Domaine de Nodris Vertheuil

