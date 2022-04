FESTIVAL PERCUFOLIE’S Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vittel Vosges Festival sur 2 jours de Percussions au centre ville,à la salle du Moulin, à l’Alhambra, ainsi que dans le parc thermal de Vittel. http://www.ville-vittel.fr/ Vittel

