Festival Peplum – Soirée Soirée chef d’ oeuvre, 20 août 2022, .

Festival Peplum – Soirée Soirée chef d’ oeuvre



2022-08-20 – 2022-08-20

18h30 Apéro-rencontre : Hollywood sur Nil – Alain Charron, conservateur en chef du musée départemental Arles antique.



19h30 Ciné-club : avec Gaël Le Ny, spécialiste du cinéma et olivier renne, musicien et comédien.



20h45 Prélude : Carmina amoris – Avec Mathieu Bertello. Pianiste : Cécile Veyrat.

Poèmes latins, chantés et mis en musique, sur le thème de l’amour. Le compositeur a cherché à donner la représentation la plus vivante de cette langue, parfois qualifiée de morte, pour en faire goûter la souplesse et les couleurs, tout en respectant la prononciation et le rythme des textes originaux de Lucrèce, d’Ovide et d’Horace.



21h00 Projection : La Terre des Pharaons – Etats-Unis, 1955 (1h46) ; De Howard Hawks ; Avec Jack Hawkins, Joan Collins, James Robertson Justice… VOSTFR

Synopsis : le pharaon Chéops est de retour dans son palais, après une nouvelle campagne victorieuse. Il songe maintenant à se faire édifier un tombeau, une pyramide inviolable où il reposera pour l’éternité. A un esclave dont il admire les talents d’architecte, Vashtar, il fait une terrible proposition.

18h30 Apéro-rencontre : Hollywood sur Nil – Alain Charron, conservateur en chef du musée départemental Arles antique.



19h30 Ciné-club : avec Gaël Le Ny, spécialiste du cinéma et olivier renne, musicien et comédien.



20h45 Prélude : Carmina amoris – Avec Mathieu Bertello. Pianiste : Cécile Veyrat.

Poèmes latins, chantés et mis en musique, sur le thème de l’amour. Le compositeur a cherché à donner la représentation la plus vivante de cette langue, parfois qualifiée de morte, pour en faire goûter la souplesse et les couleurs, tout en respectant la prononciation et le rythme des textes originaux de Lucrèce, d’Ovide et d’Horace.



21h00 Projection : La Terre des Pharaons – Etats-Unis, 1955 (1h46) ; De Howard Hawks ; Avec Jack Hawkins, Joan Collins, James Robertson Justice… VOSTFR

Synopsis : le pharaon Chéops est de retour dans son palais, après une nouvelle campagne victorieuse. Il songe maintenant à se faire édifier un tombeau, une pyramide inviolable où il reposera pour l’éternité. A un esclave dont il admire les talents d’architecte, Vashtar, il fait une terrible proposition.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par