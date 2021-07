Festival Peplum : Soirée Mythologie théâtre antique,Arles, 18 août 2021-18 août 2021, Arles.

**18H30 APÉRO-RENCONTRE** _De Pythagore à Coubertin, le sport dans l’Antiquité_ Par Brice Lopez, spécialiste des Arts martiaux de l’Antiquité à la Société ACTA . **19H30 CINÉ-CLUB** _Enfer(s) et contre tous !_ Par Florent Fourcart, spécialiste du cinéma historique. **20H45 SOIRÉE MYTHOLOGIE** **> Prélude** : _« Tous au stade ! »_ Contrairement à leurs cousins grecs, les Romains nemettent pas beaucoup en avant le sport-compétition.Deux aspects sont bien plus importants sous leHaut-Empire : l’aspect sanitaire, de bien-être,de plaisir, voire de santé et celui du spectacle. Alorstous au stade avec nos aïeuls grecs et romains ! Par la société ACTA **> Projection** : _Hercule contre les vampires_ (1961) De Mario Bava, Franco Prosperi Avec Reg Park, Leonara Ruffo, Christopher Lee. Durée 1h24 Dans le but de s’emparer du trône d’Oecha-lie, le roi Lyco envoûte la princesse Déjanire et la sacrifie aux forces des ténèbres. Pour sauver sa bien aimée, Hercule consulte l’oracle qui lui révèle que son seul espoir est une pierre magique cachée au coeur du royaume des ténèbres.Avec l’aide de Thésée et de Télémaque, il entreprend un voyage vers le jardin des Hespérides pour ramener la pomme d’or qui le conduira aux portes du royaume des enfers.Avec Hercule contre les vampires, Mario Bava fait preuve d’ingéniosité pour com-penser un budget modeste et développe un univers coloré qui deviendra sa signa-ture. Pour incarner Hercule il choisi Reg Park, le monsieur Univers du moment qui sera le mentor d’Arnold Schwarzeneg-ger, et l’oppose à Christopher Lee connu à l’époque pour son rôle de Dracula.Un film esthétique qui navigue entre le péplum à l’ancienne et le cinéma fantastique **23H OBSERVATION DU CIEL** _La tête dans les étoiles : astronomie et mythes antiques._ Allongez-vous confortablement sur les gradins du Théâtre antique et laissez-vous guider dans le ciel étoilé par Marion Blaise, enseignante certifiée en lettres classiques. Apprenez à repérer les princi-pales constellations et découvrez à quels mythes antiques les Romains et les Grecs les associaient. Une observation du ciel inédite, entre rêve et histoire, pour petits et grands_.Places limitées_. _En partenariat avec l’association Arelate_ **Billetterie** En ligne, sur le site internet du festival : [[www.festival-peplum.fr](www.festival-peplum.fr)](www.festival-peplum.fr) En journée au point info du festival, place de la République À partir de 20h à l’entrée du Théâtre antique **Dispositif sanitaire pour vous accueillir en toute sécurité** **Pass sanitaire obligatoire pour les soirées de projection.** L’équipe du festival adapte son dispositif aux mesures en vigueur afin de garantir la sécurité de tous. Retrouvez-les en détail sur le site internet du festival. Il est conseillé d’utiliser la billetterie en ligne pour réduire la file d’attente et les contacts le soir venu à l’entrée du théâtre. **L’association et le festival** Le Festival du Film Peplum a été créé en 1987 dans le but d’organiser un évènement autour du Cinéma axé sur le thème de l’Antiquité. Depuis quatre ans, l’équipe « Peplum nouvelle génération » apporte modernité et souffle nouveau à une association trentenaire. La manifestation est aussi un temps fort du Festival « Arelate, journées romaines d’Arles » que l’association Peplum a contribué à créer.

Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; Pass 3 soirées : 15 € : Pass 6 soirées : 25 €

Voyage et émotions seront au rendez-vous de cette XXXIVème édition du festival, avec un programme éclectique de films péplum projetés en plein air sur écran géant, au coeur du Théâtre antique d’Arles.

