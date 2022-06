Festival Peplum – Soirée mythologie, 17 août 2022, .

Festival Peplum – Soirée mythologie



2022-08-17 – 2022-08-17

18h30 Apéro-rencontre : Héraclès, un voyage initiatique -

Rencontre avec un hoplite grec du groupe les Somatophylaques.



19h30 Ciné-club : Hercule à la conquête du 7° Art – Eric Saussine, réalisateur et spécialiste du genre Peplum.



20h45 Prélude : #Bêtise – Avec la Cie Evolves. Chorégraphe :

Valentin Genin. Danseurs : Valentin Genin, Sarah Merah, Iris

Picard, Adrien Tan, Laura Buisson.

Cette pièce chorégraphiée pour des performances de rue lie danse contemporaine, classique, hip-hop, breakdance et danse théâtre. La poésie et

l’originalité de l’expression corporelle des danseurs illustre des textes engagés, qui sensibilisent sur les effets néfastes des écrans et mettent le spectateur face aux dérives de leur utilisation.



21h00 Projection : Hercule, à la conquête de l’Atlantide – Italie,

1961 (1h33) ; De : Vittorio Cottafavi ; Avec Reg Park , Ettore Manni , Fay Spain…

Synopsis : la Reine Antinéa dirige l’Atlantide avec autorité. Elle constitue une menace sérieuse pour la Grèce. Hercule décide alors de venir en aide au roi de Thèbes, Androclés, particulièrement inquiet face à cette situation. Les deux hommes se dirigent vers l’île sans se douter qu’ils vont à l’encontre de grands dangers.



22h45 La tête dans les étoiles : astronomie et mythes antiques – Marion Blaise et Céline Gurriet, bénévoles de l’association Arelate, professeures certifiées de Lettres classiques.

Allongez-vous confortablement sur les gradins du théâtre antique et laissezvous guider dans le ciel étoilé par Marion Blaise et Céline Gurriet. Apprenez à repérer les principales constellations et découvrez à quels mythes antiques les Romains les associaient. Une observation du ciel inédite, entre rêve et histoire, pour petits et grands.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par