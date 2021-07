Festival Peplum : Soirée Hors frontières Théâtre antique d’Arles, 20 août 2021, Arles.

Festival Peplum : Soirée Hors frontières

du vendredi 20 août au mardi 24 août à Théâtre antique d’Arles

**18H30 APÉRO-RENCONTRE** _Barbares, princesses et vaisseaux spatiaux : voyage aux frontières des genres._ Par Florian Besson, Docteur en histoire médiévale à Paris IV-Sorbonne. **19H30 CINÉ-CLUB** _Mars et ça repart !_ Par Florent Fourcart, spécialiste du cinéma historique. **20H45 SOIRÉE HORS FRONTIÈRES** **> Prélude : « Veni Vidi Vici » un court métrage deMaxime Flourac** L’an 185, deux gladiateurs combattent dans l’arènelorsqu’une mise à mort est réclamée par le public.Notre empereur Commodus doit trancher entreun gladiateur ou l’autre, mais s’il décidait à la surprisegénérale de changer quelque peu les règlesdu jeu ? La projection de ce court-métrage, tournéà Arles et arrivé parmi les finalistes au NikonFilm Festival, sera précédée d’une présentationpar le réalisateur **> Projection : John Carter (2012)** De Andrew Stanton. Avec Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe Durée 2h20 John Carter, un ancien officier sudiste, mène une vie solitaire en tant que chercheur d’or sans le sou. Après avoir refusé l’invi-tation d’un officier à se réengager dans la cavalerie, il est mis aux fers mais parvient à s’échapper. Poursuivi par ses geoliers il se réfugie dans une grotte surmontée d’un mystérieux symbole. Il y trouve un médail-lon qui le transporte sur la planète Barsoom.Perdu dans un étrange désert il est capturé par les créatures qui peuplent ce monde. Il va les aider à combattre une menace et découvrir que cette étrange planète n’est autre que…Mars.Après s’être distingué chez Pixar en réali-sant Le Monde de Némo et Wall-E, Andrew Stanton réalise son premier film live adap-té d’un roman de Edgar Rice Burroughs. Mêlant récit héroïque, batailles épiques et créatures fantastiques, cette aventure marsienne renvoie aux péplums mytho-logiques des années 60. Embarquez pour une épopée familiale sur la planète rouge. **Billetterie** En ligne, sur le site internet du festival : [www.festival-peplum.fr](http://www.festival-peplum.fr) En journée au point info du festival, place de la République À partir de 20h à l’entrée du Théâtre antique **Dispositif sanitaire pour vous accueillir en toute sécurité** Pass sanitaire obligatoire pour les soirées de projection. L’équipe du festival adapte son dispositif aux mesures en vigueur afin de garantir la sécurité de tous. Retrouvez-les en détail sur le site internet du festival. Il est conseillé d’utiliser la billetterie en ligne pour réduire la file d’attente et les contacts le soir venu à l’entrée du théâtre. **L’association et le festival** Le Festival du Film Peplum a été créé en 1987 dans le but d’organiser un évènement autour du Cinéma axé sur le thème de l’Antiquité. Depuis quatre ans, l’équipe « Peplum nouvelle génération » apporte modernité et souffle nouveau à une association trentenaire. La manifestation est aussi un temps fort du Festival « Arelate, journées romaines d’Arles » que l’association Peplum a contribué à créer.

Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; Pass 3 soirées : 15 € : Pass 6 soirées : 25 €

Voyage et émotions seront au rendez-vous de cette XXXIVème édition du festival, avec un programme éclectique de films péplum projetés en plein air sur écran géant, au coeur du Théâtre antique d’Arles.

Théâtre antique d’Arles Arles Arles Mas d’Auphan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T18:30:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-24T09:30:00 2021-08-24T10:00:00