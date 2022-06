Festival Peplum – Soirée hors frontières, 19 août 2022, .

Festival Peplum – Soirée hors frontières



2022-08-19 – 2022-08-19

18h30 Apéro-rencontre : Les femmes de pouvoir dans la mythologie -Mathieu Bertello, professeur certifié de Lettres classiques



19h30 Ciné-club : Wonder Woman, merveilleuse amazone – Eric Saussine, réalisateur et spécialiste du genre Peplum.



20h45 Prélude : Super héros de l’Antiquité – Sketch de Julien Masdoua et Marion Trintignant. Wonder Woman en personne, la femme qui n’a jamais le tournis, est l’invitée de Julien Masdoua pour une interview exclusive. Au programme, révélations fracassantes et gossips sur les super héros et les héros de l’Antiquité. C’est avec un humour décalé que Julien Masdoua et Marion Trintignant vous proposent de passer en revue les emprunts du genre cinématographique super-héroïque à la mythologie antique.



21h00 Projection : Wonder Woman – Etats-Unis, 2017 (2h11) ; De Patty Jenkins ; Avec Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright…

Synopsis : c’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace.



En partenariat avec l’association Arelate

23h30 La tête dans les étoiles : astronomie et mythes antiques

Marion Blaise et Céline Gurriet, bénévoles de l’association Arelate, professeures certifiées de Lettres classiques.

Allongez-vous confortablement sur les gradins du théâtre antique et laissezvous guider dans le ciel étoilé par Marion Blaise et Céline Gurriet. Apprenez à repérer les principales constellations et découvrez à quels mythes antiques les Romains les associaient. Une observation du ciel inédite, entre rêve et histoire, pour petits et grands.

Gratuit Tous âges / Places limitées – Durée : 1h

dernière mise à jour : 2022-06-28 par