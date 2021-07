Festival Peplum : Soirée grand classique théâtre antique,Arles, 19 août 2021, Arles.

Festival Peplum : Soirée grand classique

théâtre antique, Arles, le jeudi 19 août à 18:30

**18h30 APERO-RENCONTRE** _César, l’art de la guerre_ Par Yan Le Bohec, Professeur d’université émérite à Paris IV-Sorbonne. **19H30 CINÉ-CLUB** _Rex in the City ?_ Par Frédéric-Albert Lévy, journaliste du cinéma. **20H45 SOIRÉE GRAND CLASSIQUE** **> Prélude : « Que nous reste-t-il ? »** Les danseurs de L’atelier Saugrenu se posent cettequestion sur des musiques de Dalida et de CarlosGardel, avec poésie et un brin d’humour, balançantentre l’envie de lâcher prise et l’instinct de viequi pousse à la résistance. Par la chorégraphe Lise Lopez et l’atelier Saugrenu **> Projection : Jules César (1953)** De Joseph L. Mankiewicz. Avec Marlon Brando, James Mason, John Gielgud. Durée 2h. VOST De retour de la guerre contre les partisans de Pompée, Jules César est accueilli en triomphe par le peuple romain pour célébrer les Lucercales. Soucieux du pouvoir grandissant de l’empereur et de la menace qu’il représente pour la liberté de Rome, Cassius, ami de Brutus, et Casca sont résolus à changer le cours de l’Histoire. Malgré la popularité de César, qui rend difficile tout complot, ils rejoignent en secret des conspirateurs pour mettre au point son assassinat. Joseph L. Mankiewicz adapte fidèlement la pièce homonyme de William Shakespeare, auteur réputé comme difficile à filmer à Hollywood. Il confie les rôles principaux à des comédiens chevronnés avec une grande expérience dans le théâtre et mise sur Marlon Brando, encore débutant à l’époque, pour le rôle de Marc Antoine. Cette adaptation de l’œuvre, qui reste la plus connue à ce jour, a remporté l’oscar de la meilleure direction artistique. **Billetterie** En ligne, sur le site internet du festival : [www.festival-peplum.fr](http://www.festival-peplum.fr) En journée au point info du festival, place de la République À partir de 20h à l’entrée du Théâtre antique **Dispositif sanitaire pour vous accueillir en toute sécurité** Pass sanitaire obligatoire pour les soirées de projection. L’équipe du festival adapte son dispositif aux mesures en vigueur afin de garantir la sécurité de tous. Retrouvez-les en détail sur le site internet du festival. Il est conseillé d’utiliser la billetterie en ligne pour réduire la file d’attente et les contacts le soir venu à l’entrée du théâtre. **L’association et le festival** Le Festival du Film Peplum a été créé en 1987 dans le but d’organiser un évènement autour du Cinéma axé sur le thème de l’Antiquité. Depuis quatre ans, l’équipe « Peplum nouvelle génération » apporte modernité et souffle nouveau à une association trentenaire. La manifestation est aussi un temps fort du Festival « Arelate, journées romaines d’Arles » que l’association Peplum a contribué à créer.

Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; Pass 3 soirées : 15 € : Pass 6 soirées : 25 €

Voyage et émotions seront au rendez-vous de cette XXXIVème édition du festival, avec un programme éclectique de films péplum projetés en plein air sur écran géant, au coeur du Théâtre antique d’Arles.

théâtre antique,Arles 8 rue du cloitre, arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T18:30:00 2021-08-19T23:59:00