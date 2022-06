Festival Peplum – Soirée grand classique, 18 août 2022, .

Festival Peplum – Soirée grand classique



2022-08-18 – 2022-08-18

18h30 Apéro-rencontre : Cléopatre et Marc Antoine : « inimitables » entre deux mondes – Emmanuel Zareie, enseignant d’histoiregéographie.



19h30 Ciné-club : Shakespeare, Renoir ou la fusion du théâtre et du cinéma ? – Olivier Renne, musicien et comédien.



20h45 Prélude : Tribun – Avec Thierry Paillard, acteur, metteur en scène et Olivier Renne, musicien, peintre.

Thierry Paillard et Olivier Renne réinterprètent l’assassinat de Jules César etle célèbre discours de Marc Antoine devant la plèbe, d’après l’œuvre dramaturgique de Shakespeare. Un instant historique et une tragédie romaine enflammée par le rythme des percussions.



21h00 Projection : Antoine et Cléopâtre – Etats-Unis, 1972 (2h18) ; De Charlton Heston ; Avec Charlton Heston, Fernando Rey, Eric Porter, Hildegarde Neil… VOSTFR

Synopsis : Antoine partage la vie de Cléopâtre qu’il a rencontrée pendant la campagne d’Afrique. Jules César désapprouve leur liaison. Quand Fulvia, l’épouse d’Antoine, meurt, ce dernier est rappelé à Rome et prier de contracter un nouveau mariage conforme aux volontés de César.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par