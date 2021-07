Festival Peplum : Soirée familiale théâtre antique,Arles, 17 août 2021-17 août 2021, Arles.

Festival Peplum : Soirée familiale

théâtre antique, Arles, le mardi 17 août à 18:30

[http://www.festival-peplum.fr](http://www.festival-peplum.fr)ous le soleil, obstinément ! L’Egypte à l’époque Amarnienne_ Par Alain Charron, Conservateur en chef au Musée départemental Arles antique. **19H30 CINÉ-CLUB** _En avant Touth !_ Par Florent Fourcart, spécialiste du cinéma historique **20H45 SOIRÉE FAMILIALE** > **Prélude** : _Spectacle de reconstitution_ Légionnaires et civils romains offrent une véritable reconstitution historique à travers une pompa (défilé),suivie d’une bénédiction de la cité d’Arelate (Arles) par l’empereur Hadrien, accompagné de sa cour et desa garde prétorienne.Avec les associations Augustus caesar praetoria,Arelate et Leg VI Ferrata. > **Projection** : _La reine soleil_ (2007) De Philippe Leclerc Avec David Scarpuzza, Coralie Vanderlinden, Arnaud Léonard. Durée 1h17 Au temps de l’Egypte antique, Akhesa, jeune princesse de 14 ans se rebelle contre son père, le pharaon Akhenaton. Refusant de vivre confinée dans l’enceinte du palais royal elle veut découvrir pourquoi sa mère, la reine Néfertiti est partie s’exiler sur l’île d’Eléphantine.Au mépris du danger, Akhesa s’enfuit avec l’aide du prince Thout dans l’espoir de re-trouver sa mère. Les deux adolescents vont devoir affronter de nombreuses épreuves et vont connaître un destin extraordinaire.Ce film d’animation est librement adap-té du roman éponyme de Christian Jacq paru en 1988. Égyptologue et romancier, celui-ci a écrit de nombreux polars sous divers pseudonymes avant de publier, depuis 1987 et sous son nom, une série de romans égyptologiques. Un beau film d’animation français qui vous propose un voyage en famille au coeur de la mytholo-gie de l’Égypte antique. **Billetterie** En ligne, sur le site internet du festival : www.festival-peplum.fr En journée au point info du festival, place de la République À partir de 20h à l’entrée du Théâtre antique **Dispositif sanitaire pour vous accueillir en toute sécurité** **Pass sanitaire obligatoire**. L’équipe du festival adapte son dispositif aux mesures en vigueur afin de garantir la sécurité de tous. Retrouvez-les en détail sur le site internet du festival. Il est conseillé d’utiliser la billetterie en ligne pour réduire la file d’attente et les contacts le soir venu à l’entrée du théâtre. **L’association et le festival** Le Festival du Film Peplum a été créé en 1987 dans le but d’organiser un évènement autour du Cinéma axé sur le thème de l’Antiquité. Depuis quatre ans, l’équipe « Peplum nouvelle génération » apporte modernité et souffle nouveau à une association trentenaire. La manifestation est aussi un temps fort du Festival « Arelate, journées romaines d’Arles » que l’association Peplum a contribué à créer.

Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; Pass 3 soirées : 15 € Pass 6 soirées : 25 €

Voyage et émotions seront au rendez-vous de cette XXXIVème édition du festival, avec un programme éclectique de films péplum projetés en plein air sur écran géant, au coeur du Théâtre antique d’Arles.

théâtre antique,Arles 8 rue du cloitre, arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T18:30:00 2021-08-17T23:59:00