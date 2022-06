Festival Peplum – Soirée familiale, 16 août 2022, .

Festival Peplum – Soirée familiale



2022-08-16 – 2022-08-16

18h30 Apéro-rencontre : Nos ancêtres les Gaulois ? – Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire, ancien directeur de

l’Inrap. A confirmer.



19h30 Ciné-club : Astérix et Obélix contre César : un film gallo-né – Anthony Manzini, enseignant d’histoire-géographie.



20h45 Prélude : La Guerre des Gaules – Avec Acta

Spectacle de reconstitution pour petits et grands afin de tout savoir sur les guerriers gaulois et les légionnaires romains au temps de César, ainsi que leurs façons de combattre.



21h00 Projection : Astérix et Obélix, contre César – France, 199 (1h49) ; De Claude Zidi ; Avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, Roberto Benigni, Laetitia Casta…

Synopsis : la Gaule en l’an 50 avant Jésus-Christ, est occupée par les Romains. Un seul village résiste, grâce à la potion magique, préparée par le druide Panoramix, qui rend ses habitants invincibles pendant plusieurs minutes. Parmi eux, nos héros Astérix et Obélix ridiculisent n’importe quel assaillant. Au moment où César se prépare à envahir l’Angleterre, il apprend que ce village tient en échec ses troupes et refuse de payer l’impôt.

