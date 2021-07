festival Peplum : soirée épopée théâtre antique,Arles, 16 août 2021-16 août 2021, Arles.

festival Peplum : soirée épopée

théâtre antique, Arles, le lundi 16 août à 18:30

**18h30 Apéro-Rencontre** _Monstromanie chez les Grecs_ Par Julie Prébois, enseignante certifiée de lettres classiquesau Lycée Montmajour. **19h30 Ciné-club** _Persée jusqu’au fond du coeur_ Par Frédéric-Albert Lévy, journaliste du cinéma. **20h45 Soirée Epopée** > **Prélude** : _Discours d’ouverture et hommage à Christophe Champclaux_ > **Projection** : _Le choc des titans_ (2010) De Louis Leterrier. Avec Sam Worthington, Liam Neeson, Gemma Arterton. Durée 1h46 Aux premiers temps du monde, les dieux de l’Olympe vainquirent leurs créateurs, les Titans, grâce au Kraken créé par Hadès. Zeus et ses frères se partagèrent le monde. Hadès, trahit par Zeus, fut envoyé dans le monde souterrain. Quelques années plus tard, Hadès est déter-miné à se venger et à faire régner l’enfer sur Terre. Persée, fils de Zeus élevé comme un homme, se porte volontaire pour conduire une mission dangereuse et stopper Hadès dans sa quête du pouvoir. Accompagné par une troupe de valeureux guerriers, il entreprend un dangereux voyage dans les profondeurs des mondes interdits. Remake du film « Le choc des Titans » de 1981, connu notamment pour les effets spéciaux de Ray Harryhausen, la version de Louis Leterrier joue sur l’opposition entre Dieux et humains. Une épopée rythmée, menée par un Persée en colère, qui vous conduira de l’antre de Méduse jusqu’au terrible Kraken. **Billetterie** En ligne, sur le site internet du festival : [[www.festival-peplum.fr](www.festival-peplum.fr)](www.festival-peplum.fr) En journée au point info du festival, place de la République À partir de 20h à l’entrée du Théâtre antique **Dispositif sanitaire pour vous accueillir en toute sécurité** L’équipe du festival adapte son dispositif sanitaire aux mesures en vigueur afin de garantir la sécurité de tous. Retrouvez-les en détail sur le site internet du festival. Il est conseillé d’utiliser la billetterie en ligne pour réduire la file d’attente et les contacts le soir venu à l’entrée du théâtre. **L’association et le festival** Le Festival du Film Peplum a été créé en 1987 dans le but d’organiser un évènement autour du Cinéma axé sur le thème de l’Antiquité. Depuis quatre ans, l’équipe « Peplum nouvelle génération » apporte modernité et souffle nouveau à une association trentenaire. La manifestation est aussi un temps fort du Festival « Arelate, journées romaines d’Arles » que l’association Peplum a contribué à créer.

7€ ; 5€ ; Pass 3 soirées : 15 € Pass 6 soirées : 25 €

Voyage et émotions seront au rendez-vous de cette XXXIVème édition du festival, avec un programme éclectique de films péplum projetés en plein air sur écran géant, au coeur du Théâtre antique d’Arles.

théâtre antique,Arles 8 rue du cloitre, arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T18:30:00 2021-08-16T23:59:00