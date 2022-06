Festival Peplum – – Soirée épopée Arles, 15 août 2022, Arles.

Festival Peplum – – Soirée épopée

2 Boulevard des Lices Jardin d’été Théâtre antique – Entrée spectacles Arles Bouches-du-Rhône Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

2022-08-15 – 2022-08-15

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices

Arles

Bouches-du-Rhône

18h30 Apéro-rencontre : Noé entre ciel et terre : de l’homme-dieu mésopotamien au patriarche des patriarches bibliques – Anne Pellegrini, co-fondatrice de la librairie De Natura Rerum, diplômée en philosophie, linguistique, théologie et certifiée en Lettres

modernes.



19h30 Ciné-club : Le cas Noé, une solution pour un déluge – Gaël Le Ny, spécialiste du Cinéma.



20h45 Prélude : Discours d’ouverture – précédés d’une Pompa et suivis de la projection d’un court-métrage.

Avec la pompa, plongez 2000 ans en arrière grâce aux légionnaires de

la Légion 6 Ferrata et les civils romains de l’association Arelate – Avec

les associations Arelate et Leg VI Ferrata.

Court-métrage en partenariat avec la société arlésienne Miyu

Distribution : Tales from the multiverse – Réalisé par Magnus

Møller, Mette Tange & Peter Smith, écrit par Magnus Møller – (7 min).

Synopsis : Dieu est en train de tester en version bêta un nouveau

logiciel appelé « Multiverse ».



21h00 Projection : Noé – Etats-Unis, 2014 (2h18) ; De Darren

Aronofsky ; Avec Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson…

Synopsis : le jeune Noé voit un jour son père, issu de la lignée de Seth,

assassiné sous ses yeux par les descendants de celle de Caïn, des êtres

vils qui ont corrompu le monde façonné par le Créateur. Devenu

adulte et à son tour père de famille, Noé reçoit un message de Dieu lui

prédisant l’Apocalypse. Un déluge va s’abattre sur la Terre dans le but

d’éradiquer la méchanceté du monde. Russell Crowe est Noé, un

homme promis à un destin exceptionnel. La fin du monde… n’est que le

commencement.

assoc.peplum@gmail.com +33 4 90 93 19 55 http://www.festival-peplum.fr/

