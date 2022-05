Festival pépète lumière #13 – Jour 3 Lournand, 12 juin 2022, Lournand.

Festival pépète lumière #13 – Jour 3 Hameau de Collonges Collonge Lournand

2022-06-12 15:00:00 – 2022-06-12 20:00:00

Lournand Saône-et-Loire Lournand

0 5 EUR Pour le BIEN PUBLIC, pépète lumière et son festival seront de retour les 10,11 et 12 juin 2022 à Cluny et Lournand. Fidèle à son engagement à vous faire découvrir musiques et spectacles inouïs dans des lieux insolites, ces 3 jours dérouleront leur programmation sur 3 sites aux caractères contrastés. Le vendredi soir, au sommet d’une butte, au milieu des prestigieux vestiges du château de Lourdon dominés par les intrigants piliers d’un ancien jeu de paume et ouvert aux manifestations publiques pour la toute première fois : Brouhaha Silenzio, performance chorégraphique, suivi du trio de tapan (percussion bulgare) Otto, puis, à la nuit tombante, Albert Marcoeur, chanteur à l’humour à la fois tendre et acerbe et l’ensemble Liken dans une mise en son des propos visionnaires puisés dans l’ouvrage Walden ou La vie dans les bois de Thoreau. Le samedi, à partir de 19h, découvrez autrement la grande abbatiale de Cluny, son grand cloître, ses farinier et cellier des moines, ses jardins…investis par les 25 musicien.ne.s, danseuse, plasticien lumière et performer du UN ensemble, société d’improvisation. Le dimanche, un après-midi haut en couleur dans le typique hameau de Collonges à Lournand avec un programme balayant les frontières stylistiques : du spectacle circassien Here & Now de la Compagnie Inhérence au concert d’art-rock du trio historique anglo-saxon Blurt mené par le poète et musicien Ted Milton, concerts solo, installations, surprises à la carte jalonneront ce dimanche à la campagne (avec Sophie Agnel, Camille Emaille, Liz Racz, Pascal Battus, Bertrand Boulanger, Jérôme Noetinger…)

