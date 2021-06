Lons Lons Lons, Pyrénées-Atlantiques Festival Peaux à Pau #3: Spectacle famille « Ya Kek chos’ qui cloche » Percu T Lons Lons Catégories d’évènement: Lons

Festival Peaux à Pau #3: Spectacle famille « Ya Kek chos’ qui cloche » Percu T Lons, 29 juin 2021-29 juin 2021, Lons. Festival Peaux à Pau #3: Spectacle famille « Ya Kek chos’ qui cloche » Percu T 2021-06-29 19:00:00 – 2021-06-29 Espace James Chambaud Allée des Arts

Lons Pyrénées-Atlantiques Lons 6.5 6.5 EUR lls sont quatre. Quatre personnalités. Quatre percuTés. Une rencontre explosive pour le plaisir des spectateurs. Un spectacle pour vous nourrir de joie, de bonne humeur. En rythme et en musique, avec un programme défiant la gravité. +33 5 59 27 27 08

Détails Catégories d’évènement: Lons, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Lons Adresse Espace James Chambaud Allée des Arts Ville Lons lieuville 43.32039#-0.39335