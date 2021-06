Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Festival Peaux à Pau #3 : Soirée Transe Electro Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Festival Peaux à Pau #3 : Soirée Transe Electro Pau, 30 juin 2021-30 juin 2021, Pau. Festival Peaux à Pau #3 : Soirée Transe Electro 2021-06-30 20:00:00 – 2021-06-30

Pau Pyrénées-Atlantiques 20h : STORM – Guillaume Desq et Sébastien Gisbert. Un sublime duo électrifié qui nous embrase dans leur créativité illimitée.

21h30 PAPATEF – Cyril Atef Roulements habiles

