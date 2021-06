Festival Peaux à Pau #3 Pau, 27 juin 2021-27 juin 2021, Pau.

Pour sa troisième édition 2021, Peaux à Pau souhaite vibrer d’un jaillissement de vie sur scène. Les artistes nous y attendent, ils sont en éveil prêts à semer le printemps en nous. Le programme est dense, varié, pour nourrir toutes les curiosités. Plus de 20 concerts et autant de Masterclasses pendant 8 jours au théâtre de Verdure, au théâtre Saint-Louis et à la Forge Moderne…Une cinquantaine de musiciens remplis du désir de nous ouvrir à de nouvelles histoires. Des croisements au sein du Conservatoire de Pau avec une centaine d’étudiants et élèves des Ecoles de Musique du Grand Sud-Ouest, Madrid, Stuttgart, Stavanger. Et des dizaines de bénévoles solidaires au sein de Roulements Habiles.

