Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Festival Peaux à Pau #3: Concert Révélation Aurélien Gignoux Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Festival Peaux à Pau #3: Concert Révélation Aurélien Gignoux Pau, 27 juin 2021-27 juin 2021, Pau. Festival Peaux à Pau #3: Concert Révélation Aurélien Gignoux 2021-06-27 – 2021-06-27 Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques 17 17 EUR Révélation ‘soliste instrumental’ aux Victoires de la musique classique 2021, Aurélien a découvert l’univers des percussions grâce à ses parents musiciens à l’orchestre du Capitole de Toulouse. Musicien éclectique et engagé, ce jeune

percussionniste propose par la clarté de son jeu un espace de matières sonores nouvelles. Il nous invite à la découverte des différentes atmosphères où il aime évoluer. Roulements habiles

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis