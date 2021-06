Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Festival Peaux à Pau #3 : Batucada Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Festival Peaux à Pau #3 : Batucada Pau, 28 juin 2021-28 juin 2021, Pau. Festival Peaux à Pau #3 : Batucada 2021-06-28 – 2021-06-28

Ensemble européen. Venez découvrir les percussions en musique de chambre. Ils viennent de la musikhochschule de Stuttgart, du CNSM de Lyon, Isdat de Toulouse. PESMD de Bordeaux, l'Université de Stavanger et le Conservatoire supérieur de Madrid. +33 5 59 27 47 72

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville 43.28987#-0.35142