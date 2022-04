Festival Pav’Art Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Châteaugiron Pour cette 4ème année, le festival accueillera 20 artistes dont Deux Ben De Rennes, le parrain de cette édition. Une dizaine de groupes et DJ, ainsi qu’un marché de créateurs et de nombreuses animations en partenariat avec les associations locales seront proposés durant tout le week-end. Participez à ce rendez-vous festif à Saint-Aubin-du-Pavail.

pavart.association@gmail.com +33 6 24 49 65 48

