Festival Pause Berck, 4 juin 2022, Berck.

Festival Pause Baie d’Authie Berck

2022-06-04 – 2022-06-06

Baie d’Authie Berck 62600

Berck Le Festival Pause vous donne rendez vous pendant trois jours autour de la Baie d’Authie pour profiter des plaisirs simples axés sur le bien être.

Evènement collaboratif entre l’office de tourisme de Berck-sur-Mer et l’office de tourisme de Fort Mahon Plage

Programme à venir sur : https://destinationbaiedauthie.com/ et sur https://www.facebook.com/events/320534556861911/?ref=newsfeed

Infos : Fort Mahon Plage ; +33(0)3 22 23 36 00 et Berck sur Mer : +33(0)3 21 09 50 00

+33 3 22 23 36 00 https://destinationbaiedauthie.com/

Le Festival Pause vous donne rendez vous pendant trois jours autour de la Baie d’Authie pour profiter des plaisirs simples axés sur le bien être.

Evènement collaboratif entre l’office de tourisme de Berck-sur-Mer et l’office de tourisme de Fort Mahon Plage

Programme à venir sur : https://destinationbaiedauthie.com/ et sur https://www.facebook.com/events/320534556861911/?ref=newsfeed

Infos : Fort Mahon Plage ; +33(0)3 22 23 36 00 et Berck sur Mer : +33(0)3 21 09 50 00

Baie d’Authie Berck

dernière mise à jour : 2022-05-12 par