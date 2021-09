Festival Pau Validé : Urban Session Soirée Création Pau, 24 septembre 2021, Pau.

Festival Pau Validé : Urban Session Soirée Création 2021-09-24 20:30:00 – 2021-09-24 Zénith de Pau Rue Suzanne Bacarisse

Pau Pyrénées-Atlantiques

17 17 EUR Une soirée présentant des shows de breakdance, de debout, d’afro house et une création mélangeant la musique classique, la danse hiphop et le slam.

– N’Fluence Crew Mjc des Fleurs

– Résidence N’Fluence Hamid BEN MAHI / OPPB

– Last Squad Crew

– Duo Yashiro /Taleb « La Morale » Cie Talyash

– Show Joseph Go « Les Villageoises »

– Show Cosec Crew

– Show Karl KANE WUNG

– Show Breaking School Kids

– Show Michel « Meech » ONOMO

– Présentation du projet « Fight Club »

