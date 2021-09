Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Festival Pau Validé : Spectacle de Danse Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Festival Pau Validé : Spectacle de Danse Pau, 23 septembre 2021, Pau. Festival Pau Validé : Spectacle de Danse 2021-09-23 20:30:00 – 2021-09-23 MJC du Lau 81 avenue du Loup

La MJC du Laü invite la Cie Ladainha à présenter sa nouvelle création. Elle met en scène des personnages, inventeurs ex-centriques, élégants et inquiétants, à travers lesquels sont traités les enjeux de pouvoir qui structurent les relations humaines.

+33 5 59 27 27 08

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse MJC du Lau 81 avenue du Loup Ville Pau lieuville 43.31516#-0.35456