Festival Pau Validé : Evènement Madj Pau, 4 septembre 2021, Pau.

Festival Pau Validé : Evènement Madj 2021-09-04 11:00:00 – 2021-09-04 00:00:00 La Forge Moderne Avenue Léon Heid

Pau Pyrénées-Atlantiques

La Forge Moderne en roue libre. Vélotafeurs, innovateurs, stylés en fixie ou en skate, pratiques en cargo bike, la Forge Moderne propose d’explorer une

culture urbaine et populaire de la roue libre qui ne cesse de se diversifier et de faire des adeptes. Depuis le skate park

jusqu’à la Forge Moderne, une exposition photo fait le lien entre les pratiques locales et un mouvement global. Le tout

dans une ambiance festive avec Maître Madj aux platines le samedi soir.

La Forge Moderne en roue libre. Vélotafeurs, innovateurs, stylés en fixie ou en skate, pratiques en cargo bike, la Forge Moderne propose d’explorer une

culture urbaine et populaire de la roue libre qui ne cesse de se diversifier et de faire des adeptes. Depuis le skate park

jusqu’à la Forge Moderne, une exposition photo fait le lien entre les pratiques locales et un mouvement global. Le tout

dans une ambiance festive avec Maître Madj aux platines le samedi soir.

La Forge Moderne en roue libre. Vélotafeurs, innovateurs, stylés en fixie ou en skate, pratiques en cargo bike, la Forge Moderne propose d’explorer une

culture urbaine et populaire de la roue libre qui ne cesse de se diversifier et de faire des adeptes. Depuis le skate park

jusqu’à la Forge Moderne, une exposition photo fait le lien entre les pratiques locales et un mouvement global. Le tout

dans une ambiance festive avec Maître Madj aux platines le samedi soir.

dernière mise à jour : 2021-08-30 par