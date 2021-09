Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Festival Pau Validé : Création Urbaine Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Festival Pau Validé : Création Urbaine Pau, 4 septembre 2021, Pau. Festival Pau Validé : Création Urbaine 2021-09-04 16:30:00 – 2021-09-04 Skate Park Avenue Léon Heid

Pau Pyrénées-Atlantiques Espaces Pluriels confie au chorégraphe Gilles Baron un projet de performance artistique autour de cultures urbaines et de l’adolescence. Le chorégraphe rassemble pour cela une dizaine d’adolescent.e.s de 12 à 17 ans ayant une pratique régulière de skate, hip-hop, trottinette, parkour…

20 minutes environ Espaces Pluriels confie au chorégraphe Gilles Baron un projet de performance artistique autour de cultures urbaines et de l’adolescence. Le chorégraphe rassemble pour cela une dizaine d’adolescent.e.s de 12 à 17 ans ayant une pratique régulière de skate, hip-hop, trottinette, parkour…

20 minutes environ Espaces Pluriels confie au chorégraphe Gilles Baron un projet de performance artistique autour de cultures urbaines et de l’adolescence. Le chorégraphe rassemble pour cela une dizaine d’adolescent.e.s de 12 à 17 ans ayant une pratique régulière de skate, hip-hop, trottinette, parkour…

20 minutes environ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Skate Park Avenue Léon Heid Ville Pau lieuville 43.29076#-0.36553