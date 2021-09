Festival Pau Validé : Championnat de Théâtre d’improvisation Pau, 11 septembre 2021, Pau.

Festival Pau Validé : Championnat de Théâtre d’improvisation 2021-09-11 15:00:00 – 2021-09-11 17:00:00 La terrasse des Halles Halles de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques

Deux équipes, un maître de cérémonie, un arbitre et son assesseur, une catégorie, un thème donné et c’est aux joueurs d’improviser des histoires fabuleuses, drôles ou encore déjantées… Le public votera pour son équipe favorite après chaque impro. Les Chevaliers De L’imaginaire, La Boîte à Idées et Les ImproVocs (Episcenes).

+33 5 59 27 27 08

Pau Validé

dernière mise à jour : 2021-08-30 par