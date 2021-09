Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Festival Pau Validé : Ambassada urbaine Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques Le demi-terrain de basket du quartier Paul Doumer devient une œuvre de street-art avec le collectif 6Klad 12 et la MJC des fleurs.

