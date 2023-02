FESTIVAL PATUTIKI KAKIU ESPACE REUILLY, 10 février 2023, PARIS.

FESTIVAL PATUTIKI KAKIU ESPACE REUILLY. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 00:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Billet valable un jour au choix Cet événement est le fruit d’une année de concentration, afin de vous offrir le privilège de découvrir notre chère culture des Îles Marquises que l’on appelle « TE HENUA ENANA » en Marquisien. Archipel de la Polynésie Française composée des six îles habitées Ua-Pou, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Fatu-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et des deux îles inhabitées Mohotani et Eiao.Ce festival marquisien sera novateur en France, et donc en Europe. Pour ce premier événement, son nom fut très vite choisi : « Patutiki Kakiu », qui veut dire tatouage ancestral en marquisien. Il aura lieu le vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 Février 2023 à l’espace Reuilly à Paris, 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris.Le but principal du festival Patutiki Kakiu est de valoriser la culture patrimoniale, matérielle et immatérielle des Îles Marquises. Un moyen de souligner ce fort aspect identitaire culturel, qu’est le tatouage marquisien. Mais aussi de présenter, l’artisanat des Marquises, à travers la sculpture sur bois, sur pierre et os, la confection du Tapa fait à partir d’écorce de l’arbre à pain et du banian. Les danses comme le Haka, le Hakamanu (danse de l’oiseau) et le Maha’u (intimidations de guerre) seront aussi mis en avant tout le weekend. De plus, ça sera l’occasion de véhiculer auprès des générations futures, un sentiment d’appartenance, pour ainsi perpétrer les valeurs séculaires de la culture et de l’identité marquisienne. Malgré une forte influence des missionnaires qui ont censuré et modifié certains rites et pratiques qualifiés de barbares.Pour les plus férus de culture et de connaissance, des conférences sur l’histoire, sur les recherches scientifiques et sur l’art traditionnel des Marquises seront tout aussi proposés. Ces conférences seront données par des spécialistes de cette culture et seront accompagnées d’images sur le « Patutiki », qui seront diffusées sur un grand écran.Les deux parrains de l’événement seront : Teni VAIAURI d’Hakamaii Tattoo d’Ua-Pou et Efraima HUUTI, également originaire de cette île. Concernant les danses traditionnelles marquisiennes, un groupe de 25 danseurs se déplacera directement des Marquises jusqu’en Métropole, afin de participer à l’événement. Également, il y aura un groupe de 35 danseurs marquisiens, vivant en France, ainsi que le célèbre ballet « Tahiti Aux Marquises », de Théo SULPICE. Nous accueillerons aussi une association de La Rochelle, qui interprétera des danses marquisiennes.Tout au long du festival, les artisans présenteront plusieurs articles tels que : le tapa, la sculpture sur bois, pierre et os. Les artistes tatoueurs proposeront le tatouage traditionnel marquisien : le « Patutiki ». Finalement, pendant ces 3 jours, nous allons montrer au grand public que nous sommes un peuple d’accueil et que nous avons aussi beaucoup de respect vis-à-vis des autres cultures du monde entier.L’inauguration d’ouverture officielle du festival PATUTIKI KAKIU est prévue le vendredi 10 Février 2023 à 15h à l’espace Reuilly à Paris, 21 Rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris. C’est avec honneur et fierté que nous porterons les couleurs de nos six îles des Marquises. 3 jours de partage ! 3 jours exceptionnels ! 3 jours 100% îles Marquises ! Koutau nui, Vaieinui, A pae // Merci et à bientôt ! HORAIRES• Vendredi 10 février 2023 : de 10h à 20h• Samedi 11 février 2023 : de 10h à 23h• Dimanche 12 février 2023 : de 10h à 21h

Votre billet est ici

ESPACE REUILLY PARIS 21, RUE HENARD-FACE MAIRIE Paris

Billet valable un jour au choix

Cet événement est le fruit d’une année de concentration, afin de vous offrir le privilège de découvrir notre chère culture des Îles Marquises que l’on appelle « TE HENUA ENANA » en Marquisien. Archipel de la Polynésie Française composée des six îles habitées Ua-Pou, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Fatu-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et des deux îles inhabitées Mohotani et Eiao.

Ce festival marquisien sera novateur en France, et donc en Europe. Pour ce premier événement, son nom fut très vite choisi : « Patutiki Kakiu », qui veut dire tatouage ancestral en marquisien. Il aura lieu le vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 Février 2023 à l’espace Reuilly à Paris, 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris.

Le but principal du festival Patutiki Kakiu est de valoriser la culture patrimoniale, matérielle et immatérielle des Îles Marquises. Un moyen de souligner ce fort aspect identitaire culturel, qu’est le tatouage marquisien. Mais aussi de présenter, l’artisanat des Marquises, à travers la sculpture sur bois, sur pierre et os, la confection du Tapa fait à partir d’écorce de l’arbre à pain et du banian. Les danses comme le Haka, le Hakamanu (danse de l’oiseau) et le Maha’u (intimidations de guerre) seront aussi mis en avant tout le weekend. De plus, ça sera l’occasion de véhiculer auprès des générations futures, un sentiment d’appartenance, pour ainsi perpétrer les valeurs séculaires de la culture et de l’identité marquisienne. Malgré une forte influence des missionnaires qui ont censuré et modifié certains rites et pratiques qualifiés de barbares.

Pour les plus férus de culture et de connaissance, des conférences sur l’histoire, sur les recherches scientifiques et sur l’art traditionnel des Marquises seront tout aussi proposés. Ces conférences seront données par des spécialistes de cette culture et seront accompagnées d’images sur le « Patutiki », qui seront diffusées sur un grand écran.

Les deux parrains de l’événement seront : Teni VAIAURI d’Hakamaii Tattoo d’Ua-Pou et Efraima HUUTI, également originaire de cette île. Concernant les danses traditionnelles marquisiennes, un groupe de 25 danseurs se déplacera directement des Marquises jusqu’en Métropole, afin de participer à l’événement. Également, il y aura un groupe de 35 danseurs marquisiens, vivant en France, ainsi que le célèbre ballet « Tahiti Aux Marquises », de Théo SULPICE. Nous accueillerons aussi une association de La Rochelle, qui interprétera des danses marquisiennes.

Tout au long du festival, les artisans présenteront plusieurs articles tels que : le tapa, la sculpture sur bois, pierre et os. Les artistes tatoueurs proposeront le tatouage traditionnel marquisien : le « Patutiki ».

Finalement, pendant ces 3 jours, nous allons montrer au grand public que nous sommes un peuple d’accueil et que nous avons aussi beaucoup de respect vis-à-vis des autres cultures du monde entier.

L’inauguration d’ouverture officielle du festival PATUTIKI KAKIU est prévue le vendredi 10 Février 2023 à 15h à l’espace Reuilly à Paris, 21 Rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris. C’est avec honneur et fierté que nous porterons les couleurs de nos six îles des Marquises.

3 jours de partage !

3 jours exceptionnels !

3 jours 100% îles Marquises !

Koutau nui, Vaieinui, A pae // Merci et à bientôt !

HORAIRES

• Vendredi 10 février 2023 : de 10h à 20h

• Samedi 11 février 2023 : de 10h à 23h

• Dimanche 12 février 2023 : de 10h à 21h

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici