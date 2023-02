Festival Patutiki Kakiu Espace Reuilly, 10 février 2023, Paris.

Du vendredi 10 au dimanche 12 février à l’espace Reuilly à Paris, la première édition du Festival du tatouage « Patutiki Kakiu » sera particulièrement dédiée aux arts des Îles Marquises, nos frontières s’étendant au-delà des océans. C’est un voyage à travers la culture marquisienne qui vous est offert pendant ces 3 journées.

Fruit d’une année de concentration, cet événement a été élaboré pour offrir au grand public l’occasion inédite de découvrir cette belle culture des Îles Marquises que l’on appelle « TE HENUA ENANA » (en Marquisien). Elles font partie de l’Archipel de la Polynésie Française, composé des six îles habitées : Ua-Pou, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Fatu-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, et de deux îles inhabitées : Mohotani et Eiao.

Ce festival marquisien sera novateur en France, et donc en Europe. Pour ce premier événement, son nom fut très vite choisi : « Patutiki Kakiu », qui veut dire tatouage ancestral en marquisien.

Le principal but du « Festival Patutiki Kakiu » est de valoriser la culture patrimoniale, matérielle et immatérielle des Îles Marquises. Un moyen de souligner ce fort aspect identitaire culturel, qu’est le tatouage marquisien. Mais aussi de présenter, les danses ainsi que l’artisanat des Marquises, à travers la sculpture sur bois, sur pierre et os, la confection du Tapa.

Lors du festival, les artistes MARQUISIENS viendront faire des démonstrations de leurs talents.

Les deux parrains de l’événement seront Teni VAIAURI d’Hakamaii Tattoo d’Ua-Pou et Efraima HUUTI, originaires de cette île. Ces deux tatoueurs de renom seront présents lors de la première édition du « Festival Patutiki Kakiu » où ils porteront haut et fort les couleurs des îles Marquises.

TATOUAGES :

Les artistes tatoueurs proposeront le tatouage traditionnel marquisien : le « Patutiki ».

Des conférences seront données par des spécialistes de cette culture et seront accompagnées d’images sur le « Patutiki », qui seront diffusées sur un grand écran. Pour les plus férus de culture et de connaissance, des conférences sur l’histoire, sur les recherches scientifiques et sur l’art traditionnel des Marquises seront tout aussi proposés.

L’art du Mataki polynésien

DANSES :

Les danses comme le Haka, le Hakamanu (danse de l’oiseau) et le Maha’u (intimidations de guerre) seront aussi mis en avant tout le weekend. De plus, ça sera l’occasion de véhiculer auprès des générations futures, un sentiment d’appartenance, pour ainsi perpétrer les valeurs séculaires de la culture et de l’identité marquisienne. Malgré une forte influence des missionnaires qui ont censuré et modifié certains rites et pratiques qualifiés de barbares.

Des démonstrations de danses traditionnelles marquisiennes seront réalisées par plusieurs groupes : un groupe de 25 danseurs se déplaçant directement des Marquises jusqu’en Métropole afin de participer à l’événement, également un groupe de 35 danseurs marquisiens, vivant en France, ainsi que le célèbre ballet « Tahiti Aux Marquises », de Théo SULPICE. Nous accueillerons aussi une association de La Rochelle, qui interprétera des danses marquisiennes.

ARTISANAT D’ART :

Tout au long du festival, les artisans présenteront plusieurs articles tels que : la confection du Tapa fait à partir d’écorce de l’arbre à pain et du banian, la sculpture sur bois, pierre et os.

Association « Patutiki Kakiu », Président Maikiu SULPICE, Vice-président, Théo SULPICE.

L’inauguration d’ouverture officielle du festival PATUTIKI KAKIU est prévue le vendredi 10 février 2023 15h à l’espace Reuilly à Paris, 21 Rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris.

Contact : 06.63.23.81.23 festivalpatutikikakiu@gmail.com

