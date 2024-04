Festival Pattern Salle du Rio Périgueux, samedi 4 mai 2024.

Festival Pattern Salle du Rio Périgueux Dordogne

PATTERN# est un temps dédié à des formes artistiques transdisciplinaires d’ici et d’ailleurs où corps et son s’entremêlent pour donner le rythme d’un festival annuel vivant et mouvant.

15h-16h30: Atelier de percussion corporelle avec Quentin Ménéchal, musicien à l’école du Toulon (sur inscription)

17h: Ouverture du festival –

Restitution de l’atelier de percussions corporelles de Quentin Ménéchal

17h30: Fantasmata Cie Maje (Dordogne) Illusions corporelles et ombres dansées dès 7 ans 45 min

http://www.compagniemaje.art/

19h: Le BlinDance Cie Structure (Dordogne) 30 min

20h: Te Odiero Cie HURyCAN (Espagne)- duo dansé tout public 13 min

https://fr.hurycan.com/te-odiero-je-te-haime

20h30: Neuf (Dordogne)- Trio fusion mathrock / krautfunk / afrobeat musique 30 min

21h30: aLLora Cie HURyCAN (Espagne)

22h30: Arhios (Rennes)

00h: clôture de la seconde édition de PATTERN# 8 8 EUR.

Salle du Rio 94 Rue Biron

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine structure.association@gmail.com

