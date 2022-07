Festival Patrimoines écrits en Bourgogne Dijon, 1 septembre 2022, Dijon.

Festival Patrimoines écrits en Bourgogne

Bibliothèques, musées, archives en Bourgogne Dijon Côte-d’Or

2022-09-01 – 2022-11-06

Dijon

Côte-d’Or

En 2022, la manifestation se déroule du 1er septembre au 6 novembre, autour de la thématique du « corps » : corps anatomique, mais aussi corps enseignant et corps en justice, à l’école ou dans les arts…

Durant 2 mois, une cinquantaine d’établissements partenaires (bibliothèques, services d’archives, musées…) invitent le public à découvrir les « trésors cachés » des collections régionales, à travers des expositions et des animations gratuites, dans les 8 départements. De nombreux ateliers créatifs, parcours ludiques et visites en famille sont proposés aux plus petits !

Une journée d’étude, à destination des responsables des collections patrimoniales et archivistiques accessibles au public, prolongera cette programmation le jeudi 13 octobre à Dijon : « Le signalement en bibliothèque ? Tout un programme ! »

+33 3 80 68 80 20

En 2022, la manifestation se déroule du 1er septembre au 6 novembre, autour de la thématique du « corps » : corps anatomique, mais aussi corps enseignant et corps en justice, à l’école ou dans les arts…

Durant 2 mois, une cinquantaine d’établissements partenaires (bibliothèques, services d’archives, musées…) invitent le public à découvrir les « trésors cachés » des collections régionales, à travers des expositions et des animations gratuites, dans les 8 départements. De nombreux ateliers créatifs, parcours ludiques et visites en famille sont proposés aux plus petits !

Une journée d’étude, à destination des responsables des collections patrimoniales et archivistiques accessibles au public, prolongera cette programmation le jeudi 13 octobre à Dijon : « Le signalement en bibliothèque ? Tout un programme ! »

Dijon

dernière mise à jour : 2022-07-26 par