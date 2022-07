Festival Patrimoines Communs Rougemont, 21 juillet 2022, Rougemont.

EUR 0 0 Le Département du Doubs, la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes et l’association Les Concerts du Doubs organise une nouvelle édition du festival Patrimoines Communs. Celui-ci aurai lieu dans le Pays de Rougemont, du 21 au 24 juillet 2022. Autour du patrimoine au sens large, de très nombreuses animations auront lieu dans de nombreuses communes et notamment à Rougemont, Montagney-Servigney, Cuse-et-Adrisans, Cubry, Soye. Concerts, marché de producteurs, visites historiques, balades nature, conférences, expos… le programme est large et bien construit !

contact@cc2vv.fr +33 3 81 97 85 10

