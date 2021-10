Festival PASTILLE 2021 Cosmopolis, 4 novembre 2021, Nantes.

2021-11-04

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public

L’ONG nantaise ESSENTIEL propose pour cette fin d’année 2021, sa 5ème édition du Festival PASTILLE. Le Festival, entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous, commencera par deux projections en ligne le mercredi 3 et le jeudi 4 novembre 2021 et se poursuivra le samedi 6 et le dimanche 7 novembre 2021 à l’espace Cosmopolis de Nantes, où se tiendront projections de films, débats et animations autour de sujets relatifs à la santé et à la solidarité. PROGRAMMATION des FILMS Pour cette édition 2021, nous sommes heureux de présenter le film “Les soignants de l’exil” en compagnie de sa réalisatrice Chloé Tisserand et de Mr Etienne Louis, Infirmier dont le travail est documenté dans ce film très émouvant, et qui nous feront le plaisir d’échanger avec le public suite à la projection. A voir également, “Violences sexuelles dans le sport, l’enquête” réalisé par Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac. Dans un contexte où les violences sexistes et sexuelles sont de plus en plus dénoncées, ce documentaire interroge la manière dont le sport professionnel comme amateur peut et doit se réformer pour lutter contre de telles violences. Projection suivie d’une table ronde en compagnie de Marie Gomez, psychologue du sport, Didier Esor, Président de la ligue de football Pays de la Loire et de Fabien Robert, intervenant régional Pays de la Loire pour l’association Colosse aux pieds d’argile. Cette table ronde sera ouverte aux échanges avec le public et permettra de découvrir des actions mises en place pour accompagner les victimes et prévenir ces violences. Ce week-end sera complété par le film”Tandems” réalisé par Cyril Delachaux et disponible en audiodescription, qui offrira une immersion dans un monde sombre et flou, à la rencontre d’hommes et de femmes qui défient leur handicap visuel en pratiquant le ski. Accompagnés par un guide auquel ils accordent une confiance aveugle, ils dévalent les pistes, parfois avec une facilité déconcertante. Un film au visuel époustouflant qui sera suivi d’activités animées par l’association Clissaa qui propose de découvrir de manière interactive et ludique la déficience visuelle. Enfin, c’est une première, cette année le festival adopte un format mixte avec la projection en ligne des films “Les Délivrés” qui nous plonge dans la réalité du travail ubérisé des livreurs en deux-roues et “Cybathlon” qui nous fait découvrir la première compétition sportive internationale où les athlètes sont équipés d’appareillages bioniques. La programmation complèteest également disponible sur essentiel-international.org

Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 52 10 82 00 cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 0240353163 https://essentiel-international.org/?page_id=10270