2022-07-14 09:20:00 09:20:00 – 2022-07-14 17:00:00 17:00:00 Fontan

Alpes-Maritimes Fontan EUR 35 35 Laissez-vous emmener dans un havre de nature par les Roya Sisters ! Au programme :

Atelier tourtes et quiques

Repas-dégustation

Concert de musique traditionnelle

Visite du village de Berghe Inférieur ami.e.sdelaroya@gmail.com https://passeursdhumanite.com/ Fontan

