Festival PASSE À LA MAISON #6 Maison de Quartier de la Plaine, 4 septembre 2021, Saint-Denis.

Festival PASSE À LA MAISON #6

Maison de Quartier de la Plaine, le samedi 4 septembre à 10:00

☞ PASSE À LA MAISON #6 ☜ Pour la sixième année, le festival d’arts vivants PASSE À LA MAISON ouvre les portes et le jardin de la Maison de Quartier de la Plaine Saint-Denis le premier week-end de septembre ! ☀ Viens prolonger l’été avec nous ! ☀ Théâtre ☀ Déambulations ☀ Jardin ☀ Ateliers intergénérationnels ☀ ☀Contes ☀ Danse ☀ Marionnettes ☀ ☀ DJ set ☀ joie & convivialité ☀ ➤ PRIX LIBRE ➤ Maison de Quartier de la Plaine 5 rue Saint-Just 93210 Saint-Denis Métro Front Populaire / ligne 12 ☞ ÉDITO ☜ Nous allons construire une grande maison ensemble, avec quelques curieux, deux trois projos de théâtre, des bières et de la bonne humeur. Ca se passera à La Plaine, le quartier est sympa. Nous convions à la fête nos ami-e-s d’enfance, nos amoureux-ses de primaires, le voisin du 6ème gauche, Madame Robert, la tante du cousin de ton beau frère, les joueurs-ses de foot du square Diderot, le fromager du marché de la Plaine, nos copains/copines de Paris, et tous les gens que l’on rencontrera sur notre chemin. On ne leur dira pas que c’est du théâtre ou de la danse ou que sais-je. On leur dira que c’est beau, que c’est fou, que c’est drôle, que ça explose le myocarde en des milliards de particules, et que ça se partage ensemble. Maintenant. Car nous avons envie de dire que l’impossible est en cours et qu’on a les clefs de la banque du kiffe. De dire “tiens si on créait un festival où l’on ferait griller des merguez au soleil ça serait chouette non ?”. De décider qu’il soit à prix libre pour que chacun puisse donner un prix aux choses. De croire qu’il y a une place sous les cocotiers pour tous. De chanter à la face du monde qu’all you need is love et de danser des claquettes à la Ryan Gosling un soir de pleine lune. Nous n’ignorons pas ce que nous offre le monde, nous refusons juste de croire aux visions manichéennes, aux pensées étriquées, aux évidentes déconvenues. Nous sommes des explorateurs. Des explorateurs du coeur, la pioche pleine de douceur (car oui nous sommes des brutes de tendresse). Des explorateurs du monde, torche à main. Venez c’est par là. Quelque soit vos âges, vos sexes, vos couleurs, vos langues, vos passés, vos pensées, vos histoires à dormir debout, venez. Nous rêvons. En grand et en couleur. Nous rêvons avec notre enthousiasme bien à nous et notre envie de faire bouger les lignes. Rejoignez-nous. Oh ! Collectif de la surprise. x La Maison de Quartier de la Plaine C’est une invitation à passer un moment festif et convivial !

Prix libre

Pour la sixième année, le festival d’arts vivants PASSE À LA MAISON ouvre les portes et le jardin de la Maison de Quartier de la Plaine Saint-Denis le premier week-end de septembre !

Maison de Quartier de la Plaine 5 rue Saint-Just 93210 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00