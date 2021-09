Festival Passage – “Volver” Luc-sur-Mer, 7 octobre 2021, Luc-sur-Mer.

Séance présentée par Philippe Ortoli, Professeur en études cinématographiques à l’Université de Caen – “Volver” de Pedro Almodóvar

Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où les immigrés des différentes provinces espagnoles partagent leurs rêves, leur vie et leur fortune avec une multitude d’ethnies étrangères. Au sein de cette trame sociale, trois générations de femmes survivent au vent, au feu, et même à la mort, grâce à leur bonté, à leur audace et à une vitalité sans limites.

contact@festivalpassage.fr http://festivalpassage.fr/

