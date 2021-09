Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Calvados, Douvres-la-Délivrande Festival Passage – “Salé, sucré” Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: Calvados

Douvres-la-Délivrande

Festival Passage – “Salé, sucré” Douvres-la-Délivrande, 6 octobre 2021, Douvres-la-Délivrande. Festival Passage – “Salé, sucré” 2021-10-06 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-06

Douvres-la-Délivrande Calvados Douvres-la-Délivrande Séance suivie d’une animation dégustation en partenariat avec le Lycée de l’hôtellerie restauration Notre-Dame de Nazareth à Douvres-la-Délivrande – “Sucré, salé” d’Ang Lee Monsieur Chu, le meilleur cuisinier de tout Taipei, la capitale taïwanaise, a élevé seul ses trois filles. Il a beau se réfugier dans la minutieuse préparation de plats succulents, il n’en est pas moins contraint d’affronter les problèmes que lui posent ses trois enfants, toutes grandes, toutes rebelles. Jen, devenue professeur dans un lycée, menace de tourner vieille fille. Chen, cadre ambitieuse, ne parle que de quitter le toit de son père. Et Ning, la plus jeune, est serveuse dans un fast-food. Séance suivie d’une animation dégustation en partenariat avec le Lycée de l’hôtellerie restauration Notre-Dame de Nazareth à Douvres-la-Délivrande – “Sucré, salé” d’Ang Lee Monsieur Chu, le meilleur cuisinier de tout Taipei, la capitale taïwanaise,… Séance suivie d’une animation dégustation en partenariat avec le Lycée de l’hôtellerie restauration Notre-Dame de Nazareth à Douvres-la-Délivrande – “Sucré, salé” d’Ang Lee Monsieur Chu, le meilleur cuisinier de tout Taipei, la capitale taïwanaise, a élevé seul ses trois filles. Il a beau se réfugier dans la minutieuse préparation de plats succulents, il n’en est pas moins contraint d’affronter les problèmes que lui posent ses trois enfants, toutes grandes, toutes rebelles. Jen, devenue professeur dans un lycée, menace de tourner vieille fille. Chen, cadre ambitieuse, ne parle que de quitter le toit de son père. Et Ning, la plus jeune, est serveuse dans un fast-food. dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Douvres-la-Délivrande Autres Lieu Douvres-la-Délivrande Adresse Ville Douvres-la-Délivrande lieuville 49.29649#-0.3765