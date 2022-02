Festival Passa-Pòrts Salle du Belvédère,Saint-Gaudens (31)

10 h – 12 h et 14 h – 17 h : **stages de danse** (pas d’estiu/fandango, avec M. Etchémaïté), de **hautbois** (P. Rouch), de **boha** (J.-M. Espinasse), de **chants** du Comminges-Savès (B. Zaoui), au collège Didier Daurat (repas tiré du sac à midi) Stage de danse : 15 € Stages de musique ou chant : 25 € 18 h : **animation** musicale et chantée de la place de la collégiale (cantada) 18 h : **spectacle de J.-M. Espinasse, Cornemuses occitanes pour les nuls**, au théâtre J. Marmignon (6,50 €) 21 h : **bal** à la salle du Belvédère avec Arredalh, J.-M. Espinasse solet, Camille en Bal. Entrée à 5 € pour les stagiaires. D’autres activités (cinéma, conférence, rando, expo, ateliers…), du 28 mars au 3 avril > [www.ostaucomenges.org](http://www.ostaucomenges.org) **inscriptions** : https://www.helloasso.com/associations/eth-ostau-comenges/evenements/festival-passa-ports-2022 ou formulaire à télécharger sur [www.ostaucomenges.org](http://www.ostaucomenges.org) ou par téléphone, auprès de Maïté 06 34 95 71 22 *source : événement [Festival Passa-Pòrts](https://agendatrad.org/e/35216) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

