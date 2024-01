FESTIVAL PASSA-PÒRTS : LE ROMAN POLICIER GASCON FAIT SON CINÉMA… CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens, samedi 30 mars 2024.

Ouvert à tous !

Rencontre d’auteurs

Ils vous font frissonner : Jean-Michel Dordeins et ses murtres en cadena, Christian Louis et sa lieutenante Blandine Pujol, Jean-Louis Lavit et lo comissari Magret. Venez rencontrer ces écrivains de polar et découvrir leurs romans.

Lecture en Occitan

Que vos convidam tanben a un moment de lectura sus eth tèma deths bandits e deths policièrs, de bèth temps o d’aué.

Escape game

Meurtres à Saint-Gaudens ! Ne perdez pas la tête… et venez mener l’enquête ! Un départ d’enquête toutes les demi-heures, entre 14h et 17h. Sur inscription. .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie m.sarrailh@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00



