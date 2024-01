FESTIVAL PASSA-PÒRTS CONCERT DU DUO ACRYLIS MÉDIATHÈQUE & CONSERVATOIRE CŒUR ET COTEAUX COMMINGES Saint-Gaudens, vendredi 29 mars 2024.

FESTIVAL PASSA-PÒRTS CONCERT DU DUO ACRYLIS MÉDIATHÈQUE & CONSERVATOIRE CŒUR ET COTEAUX COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Un joli duo !

Claire Bouyssou, chanteuse soprano lyrique, et Maÿlis Arrat, accordéoniste classique, présenteront un programme autour des compositeurs baroques occitans, comme Étienne Moulinié, Joseph Valette de Montigny et Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville. Elles ont à cœur de transmettre ces pièces occitanes méconnues, en s’appliquant toujours à renseigner le public sur les œuvres qu’elles interprètent. .

MÉDIATHÈQUE & CONSERVATOIRE CŒUR ET COTEAUX COMMINGES 3 Rue Saint-Jean

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie m.sarrailh@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 17:30:00

fin : 2024-03-29



