FESTIVAL PASSA-PÒRTS : BALADE COMMENTÉE À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens, mercredi 27 mars 2024.

FESTIVAL PASSA-PÒRTS : BALADE COMMENTÉE À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens Haute-Garonne

Connaissez-vous (vraiment) Saint-Gaudens, son Histoire et ses monuments ? Pourquoi la ville porte-t-elle ce nom ? Aurait-elle eu d’autres noms ?

Départ devant l’Office de Tourisme.

Parcours à travers la ville et ses trésors (parfois insoupçonnés) en compagnie de Bernat Ménétrier et Mathieu Fauré, spécialistes du patrimoine commingeois.5 EUR.

OFFICE DE TOURISME DE LA DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie m.sarrailh@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 17:00:00



