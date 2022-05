Festival “Partir en Livre” Lalinde, 22 juin 2022, Lalinde.

Festival “Partir en Livre” Lalinde

2022-06-22 – 2022-06-22

Lalinde 24150

“Partir en livre”, c’est une grande fête du livre pour la jeunesse! Le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et leur transmettre le plaisir de lire. Cette année le festival fait la part belle à l’amitié!

Au programme (tout est gratuit – ateliers sur inscriptions) :

Des pochettes surprises sur les thèmes de l’amitié et des vacances

22/06, 29/06 et 06/07 à 10h30 : L’heure du conte hors les murs : histoires racontées en plein air, dans les jardins de la médiathèque

22/06 à 14h : atelier « œuvre collective de l’amitié à la manière d’Émilie Vast » (dès 5/6 ans)

29/06 à 14h : atelier « œuvre individuelle – nos amis les animaux – à la manière d’Antoine Guilloppé » (dès 5/6 ans)

06/07 à 14h30 : atelier « cartes postales pour mes amis » (dès 3 ans)

15/07 à 14h : la médiathèque hors les murs, camping municipal de La Guillou. Animations et lectures (dès 3 ans)

+33 5 53 57 70 60

Médiathèque Lalinde

Lalinde

